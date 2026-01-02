Ричмонд
В Башкирии объявлена беспилотная опасность

В Башкирии объявлена беспилотная опасность, сообщил председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Спасатели рекомендуют покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.

Напомним, в республике разработано приложение «112 — Экстренная помощь». Его рекомендуется установить на телефон. С помощью приложения можно сообщить о происшествии и вызвать на помощь медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. Кроме того, приложение отправляет push‑уведомление на телефон об опасных погодных явлениях и введении режима беспилотной опасности на территории республики, а также о его отмене.