Вместо заводских — кустарные: ВСУ пришлось перейти на самодельные мины из-за проблемами с поставками

В ведомстве рассказали о работе инженерных подразделений 37-й мотострелковой бригады, которые обеспечивают продвижение войск. Специалисты расчищают пути для штурмовых групп и техники в круглосуточном режиме, используя как методы вроде саперных щупов, так и современные технологии.