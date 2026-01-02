Вместо заводских — кустарные: ВСУ пришлось перейти на самодельные мины из-за проблемами с поставками

Боевики киевского режима вынуждены в больших объемах применять кустарно изготовленные мины. Причину такого перехода назвал сапер российской группировки войск «Восток» с позывным Кот в видеообращении, предоставленном Минобороны России.
Военный подчеркнул, что столкнулся с множеством разнообразных самодельных взрывных устройств. По его словам, противник пошел на такие меры из-за истощения запасов стандартных боеприпасов.
В ведомстве рассказали о работе инженерных подразделений 37-й мотострелковой бригады, которые обеспечивают продвижение войск. Специалисты расчищают пути для штурмовых групп и техники в круглосуточном режиме, используя как методы вроде саперных щупов, так и современные технологии.
Для уничтожения минных заграждений активно привлекаются беспилотники, оснащенные системами сброса. Этот подход, как отметили в Минобороны, позволяет ликвидировать опасные объекты дистанционно, значительно снижая угрозу для жизни саперов.
Ранее российские саперы рассказывали, что зафиксированы случаи минирования тел погибших украинских военнослужащих своими же сослуживцами. Также они сообщали, что ВСУ сбрасывают на позиции российских военных заминированные пауэрбанки.