ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника

«С 23:00 мск 1 января до 7:00 мск 2 января средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.
Российские военные поразили 20 БПЛА в Самарской области, по восемь — в Воронежской и Саратовской, семь — над Московским регионом, в том числе пять дронов, летевших в сторону столицы.
Еще по шесть беспилотников сбили в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской, два — в Белгородской, по одному — в Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.