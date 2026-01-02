Ричмонд
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 64 дрона ВСУ над десятью российскими регионами, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«С 23:00 мск 1 января до 7:00 мск 2 января средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.

Российские военные поразили 20 БПЛА в Самарской области, по восемь — в Воронежской и Саратовской, семь — над Московским регионом, в том числе пять дронов, летевших в сторону столицы.

Еще по шесть беспилотников сбили в Рязанской и Ростовской областях, три — в Тульской, два — в Белгородской, по одному — в Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

