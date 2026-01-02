Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотника над регионами РФ

Минобороны России сообщило о перехвате 64 украинских БПЛА над 12 регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную ночную атаку беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, с 11 вечера 1 января до 7 утра 2 января дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 64 украинских беспилотных летательных аппарата.

Наибольшее количество дронов — 20 единиц — перехватили над Самарской областью. Над Воронежской и Саратовской областями уничтожили по восемь БПЛА, над Рязанской и Ростовской — по шесть.

В сообщении военного ведомства отдельно отметили работу ПВО в Московском регионе, где было сбито семь аппаратов, из них пять летели непосредственно на Москву. Над Тульской областью перехватили три беспилотника, над Белгородской — два. По одному БПЛА уничтожили над территориями Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областей.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов напомнил о задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, по расширению полосы безопасности в приграничных регионах страны.

