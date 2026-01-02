Российские артисты поздравили участников СВО с Новым годом

Николай Басков, Иван Охлобыстин, Группа «Кипелов», Александр Маршал, Юта, ST (Александр Степанов), Татьяна Куртукова, SOPRANO Турецкого, Анастасия Иванова и Влада Miravi пожелали защитникам Родины здоровья, надежных друзей и высокой мотивации для движения вперед. Особенным пожеланием прозвучала возможность чаще видеть своих родных и скорее вернуться домой к любимым с победой. Артисты поблагодарили бойцов за их ратный труд. «Хочу сказать каждому большое спасибо за то дело, которое вы выбрали делом своей жизни: за то, что вы защищаете Родину, защищаете нас, защищаете свои семьи и делаете возможным прямо сейчас даже мое нахождение здесь», — сказал рэпер ST (Александр Степанов).