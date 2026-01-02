ВС РФ уничтожили три штурмовые группы ВСУ у Лимана во время контратаки

В районе Лимана на территории Харьковской области были ликвидированы три штурмовые группы Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале «Северный ветер», который ведут бойцы российской группировки войск «Север».
По их информации, противник попытался провести контратаку силами сводных штурмовых групп 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригад, используя для перемещения пикапы. Атака была пресечена комплексным огневым поражением, в результате которого все три группы были уничтожены.
«В лесу возле Лимана наши штурмовики заняли один опорный пункт врага, продвинувшись на 250 м. Противник предпринял попытку контратаки тремя сводными штурмовыми группами. В ходе комплексного огневого поражения все три группы уничтожены», — говорится в сообщении.
Накануне российские войска нанесли удары по критической инфраструктуре и военным объектам на территории Украины. Как сообщили в Министерстве обороны России, цели были поражены в 154 районах.