Истребитель Су-34 ударил по скоплению сил и техники ВСУ на СВО

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по сосредоточению личного состава и техники ВСУ на спецоперации.

Источник: Аргументы и факты

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по скоплению личного состава ВСУ и техники в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, экипаж многофункционального Су-34 Воздушно-космических сил осуществил удар по сосредоточению военнослужащих и бронетехники ВСУ, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Удар нанесли по заранее определённым координатам.

После получения подтверждения от разведывательных служб о результате экипаж успешно вернулся на свой аэродром.

Ранее сообщалось, что за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата над десятью регионами России.