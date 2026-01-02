Истребитель Су-34 ударил по скоплению сил и техники ВСУ на СВО

Как уточнили в ведомстве, экипаж многофункционального Су-34 Воздушно-космических сил осуществил удар по сосредоточению военнослужащих и бронетехники ВСУ, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Удар нанесли по заранее определённым координатам.