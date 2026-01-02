Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах

«По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики “Птах Мадьяра”. Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта в Хорлах и удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребенок, именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», — заявил Сальдо.