Теракт в Хорлах Херсонской области мог совершить отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра», переброшенный в Херсон до Нового года. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«На правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики Птах Мадьяра. Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», — передает РИА Новости слова главы региона.
Сальдо также обратил внимание на «особый цинизм и жестокость теракта», в котором погиб ребенок.
Напомним, в новогоднюю ночь в Херсонской области произошла трагедия. В Хорлах украинские войска нанесли удар по кафе и гостинице, где шли празднования. Жертвами стали 27 человек, включая двух несовершеннолетних. Пострадал по меньшей мере 31 человек.
Сальдо отметил, что в ходе атаки применялись дроны с зажигательными смесями, которые ранее использовались для поджогов полей. Сейчас эти беспилотники были обращены против гражданских лиц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Погибших стало больше, о теракте доложили Путину: что произошло после удара по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области.