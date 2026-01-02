Кто совершил теракт в Херсонской области: Сальдо указал на причастных к гибели 27 человек от дронов ВСУ

Напомним, в новогоднюю ночь в Херсонской области произошла трагедия. В Хорлах украинские войска нанесли удар по кафе и гостинице, где шли празднования. Жертвами стали 27 человек, включая двух несовершеннолетних. Пострадал по меньшей мере 31 человек.