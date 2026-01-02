Ричмонд
Кто совершил теракт в Херсонской области: Сальдо указал на причастных к гибели 27 человек от дронов ВСУ

Губернатор Сальдов: Теракт в Хорлах могли совершить «Птицы Мадьяра».

Источник: Комсомольская правда

Теракт в Хорлах Херсонской области мог совершить отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра», переброшенный в Херсон до Нового года. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«На правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики Птах Мадьяра. Это, можно сказать, террористы-беспилотчики», — передает РИА Новости слова главы региона.

Сальдо также обратил внимание на «особый цинизм и жестокость теракта», в котором погиб ребенок.

Напомним, в новогоднюю ночь в Херсонской области произошла трагедия. В Хорлах украинские войска нанесли удар по кафе и гостинице, где шли празднования. Жертвами стали 27 человек, включая двух несовершеннолетних. Пострадал по меньшей мере 31 человек.

Сальдо отметил, что в ходе атаки применялись дроны с зажигательными смесями, которые ранее использовались для поджогов полей. Сейчас эти беспилотники были обращены против гражданских лиц.

