В Прикамье в военный суд поступило более 120 дел об оставлении места службы

Данная статья предусматривает ответственность за самовольное оставление части или места службы свыше месяца в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Как следует из картотеки суда, иногда военнослужащие, наряду с преступлениями против военной службы, совершали насильственные действия сексуального характера, нарушали правила дорожного движения, а также сопротивлялись начальству. На приговоры первой инстанции было направлено свыше 80 жалоб в апелляционную инстанцию. Тексты судебных актов не публикуются.