В Прикамье в военный суд поступило более 120 дел об оставлении места службы

В 2025 году в Пермский гарнизонный военный суд поступило свыше 120 уголовных дел по ч. 5 ст. 337 УК РФ.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Данная статья предусматривает ответственность за самовольное оставление части или места службы свыше месяца в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Как следует из картотеки суда, иногда военнослужащие, наряду с преступлениями против военной службы, совершали насильственные действия сексуального характера, нарушали правила дорожного движения, а также сопротивлялись начальству. На приговоры первой инстанции было направлено свыше 80 жалоб в апелляционную инстанцию. Тексты судебных актов не публикуются.

Напомним, ч. 5 ст. 337 УК РФ была введена 24 сентября 2022 года, через три дня после объявления в РФ частичной мобилизации. Санкция статьи составляет от пяти до десяти лет лишения свободы. В статистику вошли и преступления, которые были совершены на территории Кировской области, которая относится к подсудности Пермского гарнизонного военного суда.