ВС РФ уничтожили технические средства снабжения ВСУ под Константиновкой

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли пункт управления БПЛА и технические средства снабжения в результате действий войск беспилотных систем в составе группировки войск «Южная» на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Олег Елков/ТАСС

«В ходе ведения воздушной разведки на константиновском направлении операторами беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск были выявлены и уничтожены наземный роботизированный технический комплекс (НРТК), квадроцикл и пункт управления БПЛА Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что НРТК был обнаружен во время подвоза боеприпасов на позиции противника, а квадроцикл использовался для ротации личного состава и транспортировки грузов ВСУ.

