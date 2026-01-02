ВС РФ уничтожили технические средства снабжения ВСУ под Константиновкой

«В ходе ведения воздушной разведки на константиновском направлении операторами беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск были выявлены и уничтожены наземный роботизированный технический комплекс (НРТК), квадроцикл и пункт управления БПЛА Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что НРТК был обнаружен во время подвоза боеприпасов на позиции противника, а квадроцикл использовался для ротации личного состава и транспортировки грузов ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше