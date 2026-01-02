Ричмонд
Специалисты «Рубикона» уничтожили БПЛА, пикап и живую силу ВСУ

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбили беспилотники противника, а также уничтожили автомобиль ВСУ вместе с личным составом. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ, показав соответствующие кадры.

«Воздушными таранами боевых групп ПВО центра “Рубикон” были сбиты разведывательные “Лелеки”, G-25 и SH-2, разведчики-корректировщики высокоточного вооружения Shark, дроны-камикадзе Darts и “Булава”, — говорится в сообщении.

Там также рассказали о том, что в ходе выполнения разведывательно-боевого полета в режиме «свободной охоты» оператор FPV-дрона центра «Рубикон» в районе Дружковки в ДНР обнаружил движущийся на высокой скорости автомобиль типа пикап, перевозящий пехоту противника. «Увидев приближающий российский дрон, украинские боевики пытались сбить его из стрелкового оружия. Несмотря на это, оператор дрона-камикадзе уверенно догнал и поразил цель», — сказали в Минобороны.

