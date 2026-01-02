Специалисты «Рубикона» уничтожили БПЛА, пикап и живую силу ВСУ

«Воздушными таранами боевых групп ПВО центра “Рубикон” были сбиты разведывательные “Лелеки”, G-25 и SH-2, разведчики-корректировщики высокоточного вооружения Shark, дроны-камикадзе Darts и “Булава”, — говорится в сообщении.
Там также рассказали о том, что в ходе выполнения разведывательно-боевого полета в режиме «свободной охоты» оператор FPV-дрона центра «Рубикон» в районе Дружковки в ДНР обнаружил движущийся на высокой скорости автомобиль типа пикап, перевозящий пехоту противника. «Увидев приближающий российский дрон, украинские боевики пытались сбить его из стрелкового оружия. Несмотря на это, оператор дрона-камикадзе уверенно догнал и поразил цель», — сказали в Минобороны.