На подлете к Москве сбили два БПЛА

За вчерашний день на подлете к Москве были сбиты 28 БПЛА, никто не пострадал. По данным Минобороны РФ, сегодня ночью средства ПВО сбили над Московским регионом семь дронов, из них пять летели на Москву. В общей сложности за ночь было уничтожено 64 беспилотника над 12 регионами.
