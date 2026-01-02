Ричмонд
На подлете к Москве сбили два БПЛА

Силы ПВО в течение 20 минут уничтожили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Информации о пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Источник: РИА "Новости"

За вчерашний день на подлете к Москве были сбиты 28 БПЛА, никто не пострадал. По данным Минобороны РФ, сегодня ночью средства ПВО сбили над Московским регионом семь дронов, из них пять летели на Москву. В общей сложности за ночь было уничтожено 64 беспилотника над 12 регионами.

