ВС России отразили 16 атак ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Подразделения группировки «Запад» за прошедшую неделю отразили 16 атак формирований ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении в течение недели подразделениями 6-й армии отражены 16 атак формирований ВСУ с целью прорыва в населенный пункт Купянск Харьковской области. Уничтожено свыше 180 боевиков и 30 единиц военной техники», — говорится в сводке российского ведомства.