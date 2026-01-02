«На Купянском направлении в течение недели подразделениями 6-й армии отражены 16 атак формирований ВСУ с целью прорыва в населенный пункт Купянск Харьковской области. Уничтожено свыше 180 боевиков и 30 единиц военной техники», — говорится в сводке российского ведомства.
ВС России отразили 16 атак ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Подразделения группировки «Запад» за прошедшую неделю отразили 16 атак формирований ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск, сообщили в Минобороны РФ.