ВС России отразили 16 атак ВСУ на Купянском направлении

«На Купянском направлении в течение недели подразделениями 6-й армии отражены 16 атак формирований ВСУ с целью прорыва в населенный пункт Купянск Харьковской области. Уничтожено свыше 180 боевиков и 30 единиц военной техники», — говорится в сводке российского ведомства.