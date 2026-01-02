ВС России за неделю нанесли семь ударов по объектам на Украине

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», — говорится в сводке военного ведомства.