Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Запад»

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 1390 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 102 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 31 склад боеприпасов», — говорится в сводке российского ведомства.