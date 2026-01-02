Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Запад»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли более 1390 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 1390 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 102 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 31 склад боеприпасов», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки «Запад» в течение недели завершили освобождение населенных пунктов Диброва в ДНР и Богуславка в Харьковской области.

Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.