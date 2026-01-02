Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке оборонного ведомства.
«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял свыше 1305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов, материальных средств и горючего», — отмечает МО РФ.