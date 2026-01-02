Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке оборонного ведомства.