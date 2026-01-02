Ричмонд
Губернатор: в ночь на 2 января над Воронежской областью сбиты 14 БПЛА

14 украинских беспилотников обнаружили и уничтожили дежурные силы противовоздушной обороны над шестью районами Воронежской области в ночь на 2 января.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Режим непосредственной угрозы атаки БПЛА объявлялся в Воронеже и Лискинском районе. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

2 января ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода: ранены две мирные жительницы.

