Губернатор: в ночь на 2 января над Воронежской областью сбиты 14 БПЛА

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
Режим непосредственной угрозы атаки БПЛА объявлялся в Воронеже и Лискинском районе. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.
2 января ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода: ранены две мирные жительницы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше