МО РФ показало кадры поражения «Геранями» объектов ВСУ в Черниговской области

Ранее сообщалось об уничтожении беспилотчиками ВС РФ с задействованием «Гераней-2» казарм учебного центра подготовки операторов БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Прогресс, а также пункта дислокации сотрудников местного ТЦК в районе Новгорода-Северского Черниговской области.
