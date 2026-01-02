Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ показало кадры поражения «Геранями» объектов ВСУ в Черниговской области

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения войсками беспилотных систем с применением БПЛА «Герань-2» пункта управления беспилотниками и склада с БПЛА противника возле Семеновки в Черниговской области.

Ранее сообщалось об уничтожении беспилотчиками ВС РФ с задействованием «Гераней-2» казарм учебного центра подготовки операторов БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Прогресс, а также пункта дислокации сотрудников местного ТЦК в районе Новгорода-Северского Черниговской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше