Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный медик Воронкова рассказала о работе на передовой с начала СВО

Военный медик сержант Мария Воронкова принимает участие в СВО с самого начала и без перерывов оказывала помощь раненым на передовой, в том числе под ракетными ударами.

Свою историю она рассказала RT, отметив, что решение связать жизнь с военной службой было осознанным.

«У меня брат военнослужащий, и как-то тоже стало интересно. Я не пожалела о том, что связала с этим жизнь», — призналась Воронкова.

Она добавила, что работа обычной медсестрой казалась ей недостаточно насыщенной.

«Просто обычной медсестрой как-то скучновато было, что ли, поэтому решила пойти служить», — рассказала Мария.

За проявленный героизм Воронкова трижды награждена, в том числе медалями «За спасение погибавших», Луки Крымского и медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала киевский режим вернуться к масштабным обменам военнопленными.

До этого украинский журналист Владимир Бойко заявлял о массовом дезертирстве из рядов ВСУ.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше