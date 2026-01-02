Военный медик Воронкова рассказала о работе на передовой с начала СВО

Свою историю она рассказала RT, отметив, что решение связать жизнь с военной службой было осознанным.
«У меня брат военнослужащий, и как-то тоже стало интересно. Я не пожалела о том, что связала с этим жизнь», — призналась Воронкова.
Она добавила, что работа обычной медсестрой казалась ей недостаточно насыщенной.
«Просто обычной медсестрой как-то скучновато было, что ли, поэтому решила пойти служить», — рассказала Мария.
За проявленный героизм Воронкова трижды награждена, в том числе медалями «За спасение погибавших», Луки Крымского и медалью «За воинскую доблесть» II степени.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала киевский режим вернуться к масштабным обменам военнопленными.
До этого украинский журналист Владимир Бойко заявлял о массовом дезертирстве из рядов ВСУ.