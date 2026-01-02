Ричмонд
«Несколько дней». В США запаниковали из-за произошедшего в Одессе

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы наносят серьезный ущерб экономике Украины, пишет газета The Wall Street Journal.

«Один из крупнейших украинских городов оказался в состоянии полублокады, — говорится в публикации. — Жители Одессы на несколько дней остались без света, отопления и воды».

Как отмечает издание, удары российской армии ослабляют экспортный потенциал Киева. Поскольку Украина вывозит около 90% сельхозпродукции морем, даже кратковременные перебои в работе порта чреваты серьезными последствиями.

Украинский «24 канал» сообщил 31 декабря, что в Одессе прогремели взрывы. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучала в части Одесской области, а также в некоторых частях Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.

Взрывы в нескольких украинских городах, включая Одессу, были зафиксированы также 1 января. Минобороны России сообщило об атаке на объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК.

В середине декабря российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

