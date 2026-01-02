В Зеленодольске и Казани сняли режим угрозы атаки БПЛА

«Татар-информ» сообщал, что режим был введен в 14.27. Спустя почти час глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев проинформировал о сбитом над территорией района беспилотнике.
Между тем, ограничения были введены в нижнекамском аэропорту Бегишево и продолжают действовать в международном аэропорту Казани.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше