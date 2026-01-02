Ричмонд
В Зеленодольске и Казани сняли режим угрозы атаки БПЛА

В официальном приложении МЧС России появилось сообщение об отмене режима угрозы атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск.

«Татар-информ» сообщал, что режим был введен в 14.27. Спустя почти час глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев проинформировал о сбитом над территорией района беспилотнике.

Между тем, ограничения были введены в нижнекамском аэропорту Бегишево и продолжают действовать в международном аэропорту Казани.

