На Украине офицеров обвинили в махинациях с выплатами «боевых»

В фальшивых документах отмечалось, что избранные военные якобы воевали на передовой в ЛНР и Харьковской областях, хотя на самом деле они даже не покидали мест постоянной дислокации. В итоге воровские махинации позволили боевикам «заработать» почти 700 тысяч гривен «боевых» выплат. Украинским офицерам предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или другого физического лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и служебном подлоге (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На данный момент суд арестовал имущество фигурантов, обвинительный акт направлен в суд.