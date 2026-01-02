Спецоперация, 2 января: Россия нанесла семь ударов по объектам ВПК Украины

Заместитель командира подразделения по военно-политической работе 82-го мотострелкового полка группировки войск «Север» старший лейтенант Мансур Хасиев рассказал, как его группа в ходе одного из эпизодов СВО скрытно подобралась к позиции противника и уничтожила девять боевиков, с пятью из них справился сам Хасиев.