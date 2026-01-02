Взрыв в Харькове и обвинения в адрес РФ. Главное из заявления Минобороны

Минобороны РФ заявило, что информация о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по Харькову не соответствует действительности, а распространяемые Киевом обвинения направлены на отвлечение внимания от совершенного ВСУ теракта против мирного населения в Хорлах.