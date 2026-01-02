Минобороны отвергло информацию о якобы ударе ВС России по Харькову

Российское военное ведомство категорически опровергло сообщения о ракетном ударе по городу Харьков 2 января. В официальном заявлении, распространенном Минобороны России, подчеркивается, что такие удары не планировались и не наносились.
Ведомство назвало недостоверными данные о применении ракетного оружия или авиационных средств поражения в пределах Харькова. Эта позиция была озвучена в ответ на появившиеся в информационном поле утверждения.
Ранее аналогичную позицию выражал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявлял, что удары наносятся только по объектам, связанным с военной инфраструктурой.
Песков подчеркивал, что российские военные не нацелены на гражданские объекты. Представитель Кремля настаивал на том, что действия ВС РФ носят исключительно выборочный характер и целью становятся только объекты ВПК Украины.