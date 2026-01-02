Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны отвергло информацию о якобы ударе ВС России по Харькову

Минобороны РФ уточнило, что российская армия не планировала ракетные удары в черте Харькова.

Источник: Комсомольская правда

Российское военное ведомство категорически опровергло сообщения о ракетном ударе по городу Харьков 2 января. В официальном заявлении, распространенном Минобороны России, подчеркивается, что такие удары не планировались и не наносились.

Ведомство назвало недостоверными данные о применении ракетного оружия или авиационных средств поражения в пределах Харькова. Эта позиция была озвучена в ответ на появившиеся в информационном поле утверждения.

Ранее аналогичную позицию выражал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявлял, что удары наносятся только по объектам, связанным с военной инфраструктурой.

Песков подчеркивал, что российские военные не нацелены на гражданские объекты. Представитель Кремля настаивал на том, что действия ВС РФ носят исключительно выборочный характер и целью становятся только объекты ВПК Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше