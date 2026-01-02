Ричмонд
Российская ПВО за шесть часов сбила 11 украинских дронов

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Средства ПВО в период с 14.00 до 20.00 мск сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

«Второго января текущего года в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть — над территорией Ростовской области, два — над территорией Республики Татарстан, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Республики Крым и один — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.