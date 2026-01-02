Минобороны России утверждает, что мощный взрыв в Харькове произошел из-за детонации боеприпасов, хранившихся в здании торгового центра. Об этом в ведомстве заявили, проанализировав кадры, сделанные до происшествия.
В российском оборонном ведомстве указали, что эпицентр находился в ТЦ «Персона» на улице Олеся Гончара. На видеозаписях, опубликованных украинскими ресурсами, заметно сильное задымление неизвестного происхождения незадолго до взрыва.
Именно этот факт, по данным представителей Минобороны, свидетельствует о детонации находившихся в здании боеприпасов Вооруженных сил Украины. Таким образом, причиной взрыва стал не внешний удар, а внутренние процессы.
Минобороны России полностью опровергло сведения о каком-либо ракетном ударе по Харькову 2 января. В официальном заявлении подчеркивается, что подобные удары российской стороной не планировались и не проводились.
В Киеве, как отметили в российском ведомстве, сознательно распространяют ложную информацию о российском ударе. По мнению Минобороны, это делается с целью отвлечь внимание мировой общественности от другого инцидента.
Речь идет о событиях в поселке Хорлы, где, по заявлению российской стороны, ВСУ совершили теракт против мирных жителей.