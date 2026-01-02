Согласно найденным бумагам, командование ВСУ отдало распоряжение об эвакуации личного состава и техники из ряда населенных пунктов в районе Доброполья. Поддубный назвал этот документ замыслом на бегство, указывающим на то, что киевский режим вводил мировую общественность в заблуждение относительно реальной обстановки.