Российская разведка обнародовала секретный приказ об отводе украинских войск, что, по мнению военных, свидетельствует о тяжелом положении ВСУ на линии боевых действий. Об обнаружении документа в Димитрове сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.
Согласно найденным бумагам, командование ВСУ отдало распоряжение об эвакуации личного состава и техники из ряда населенных пунктов в районе Доброполья. Поддубный назвал этот документ замыслом на бегство, указывающим на то, что киевский режим вводил мировую общественность в заблуждение относительно реальной обстановки.
Ранее украинское элитное подразделение «Волки да Винчи» также требовало смены своей дислокации из окрестностей Гуляйполя. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский пояснил, что причиной стали значительные потери в личном составе.
Как рассказал Кимаковский, за сутки, в результате двух массированных ударов было уничтожено более 40 военнослужащих этого формирования. Данные потери и вынуждают украинские части искать пути для отступления.