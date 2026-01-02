В Херсонской области опровергли фейк о якобы поиске 2 причастных к взрыву в кафе

Главное управление МВД по Херсонской области опровергло ложные сообщения в Интернете о поиске двух подозреваемых на автомобилях, якобы причастных к новогоднему взрыву в кафе и отеле в Хорлах. Об этом пишет ведомство в Telegram-канале.
«…Злоумышленниками создана цифровая копия содержимого экрана — скриншот, — повторяющая название официального канала херсонской полиции… Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности», — передает министерство.
Как уточнили в ведомстве, взрыв был вызван атакой украинского БПЛА, а не действиями неизвестных лиц на месте.
После удара ВСУ в новогоднюю ночь по Херсонской области губернатор Владимир Сальдо опубликовал фотографии с места событий, заявив, что это — истинное лицо киевского «мира». В регион 2 и 3 января были объявлены днями траура по жертвам теракта.