Одна из погибших при ударе ВСУ в Хорлах была в списках «Миротворца»

Погибшая в ходе обстрела ВСУ кафе в Хорлах Анастасия Сабинова числилась в базе скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает Telegram-канал проекта «Герои Херсонщины».
Как ранее стало известно, при обстреле кафе в Хорлах погибла девушка, у которой осталась трехлетняя дочь.
«Анастасии было всего 24 года, она воспитывала трехлетнюю дочь. Укронацисты записали ее в список тех, кого хотели уничтожить, еще раньше они разместили ее данные на сайте “Миротворец”», — передает канал.
В новогоднюю ночь в селе Хорлы ВСУ атаковали кафе и гостиницу. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что удар был нанесен с использованием беспилотников с зажигательными смесями. По его словам, эти же средства ранее применялись для поджогов полей, а теперь их направили против мирного населения.