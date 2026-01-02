Одна из погибших при ударе ВСУ в Хорлах была в списках «Миротворца»

В новогоднюю ночь в селе Хорлы ВСУ атаковали кафе и гостиницу. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что удар был нанесен с использованием беспилотников с зажигательными смесями. По его словам, эти же средства ранее применялись для поджогов полей, а теперь их направили против мирного населения.