Дроны, атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, были изготовлены с использованием деталей производства немецкой фирмы Rheinmetall. Об этом сообщает военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.
«…В беспилотниках, упавших в Хорлах, были запчасти немецкой компании Rheinmetall, которая и ведет поставки [комплектующих для БПЛА] на Украину», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили по кафе и гостинице в Херсонской области, тогда погибли 28 человек, среди которых ребенок.
При этом глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что знает истинное отношение граждан Украины к удару по Хорлам. Он утверждает, что среди них широко распространено сопереживание пострадавшим.
По словам Сальдо, целью киевской атаки на Хорлы было запугать как местных жителей, так и гостей Херсонской области.