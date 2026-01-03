Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно происхождение дронов, которыми ВСУ ударили по Херсонской области в новогоднюю ночь

ТАСС: ударившие по Хорлам БПЛА состоят из немецких деталей компании Rheinmetall.

Источник: Комсомольская правда

Дроны, атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, были изготовлены с использованием деталей производства немецкой фирмы Rheinmetall. Об этом сообщает военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.

«…В беспилотниках, упавших в Хорлах, были запчасти немецкой компании Rheinmetall, которая и ведет поставки [комплектующих для БПЛА] на Украину», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили по кафе и гостинице в Херсонской области, тогда погибли 28 человек, среди которых ребенок.

При этом глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что знает истинное отношение граждан Украины к удару по Хорлам. Он утверждает, что среди них широко распространено сопереживание пострадавшим.

По словам Сальдо, целью киевской атаки на Хорлы было запугать как местных жителей, так и гостей Херсонской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше