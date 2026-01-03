Ричмонд
Поддубный сообщил, что в Димитрове нашли приказ ВСУ об отступлении

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские разведчики обнаружили в освобожденном Димитрове в ДНР приказ командования ВСУ, касающийся вывода личного состава и техники из ряда населенных пунктов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Источник: AP 2024

Как написал корреспондент в своем Telegram-канале, у ликвидированного офицера ВСУ найден приказ командующего оперативного командования «Восток» ВСУ воинским частям и соединениям.

«Начиная с 20.11.2025 организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман, Даченское, в район Доброполья. Об исполнении распоряжения доложить письменно в штаб оперативного командования 26.11.25», — говорится в тексте документа, фото которого выложил Поддубный. Оригинальный документ написан на украинском языке и датирован 13 ноября.

Поддубный отметил, что обнаруженный приказ, по его оценке, свидетельствует о реальном положении дел на данном участке.

«Он подтверждает тот факт, что киевский режим вводил в заблуждение весь мир относительно обстановки», — написал он.

При этом военкор не исключил и альтернативные версии происхождения документа, в том числе возможность его подделки или использования в целях дезинформации.

