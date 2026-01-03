Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во всех регионах Северного Кавказа объявлена опасность атаки БПЛА

Глава Северной Осетии Меняйло сообщил об угрозе БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Из-за риска ударов беспилотных летательных аппаратов по всему Северному Кавказу объявлен режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану.

«Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа», — следует текст сообщения.

Например, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил об угрозе БПЛА и возможных временных перебоях в работе мобильного интернета.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло также сделал аналогичное заявление.

Немногим ранее на территории Воронежской области был введен режим опасности из-за угрозы ударов беспилотников.

Накануне Минобороны сообщило, что российская ПВО вновь показала высокую эффективность, уничтожив за семь часов 201 украинский БПЛА. При этом 21 беспилотник следовал в сторону столицы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше