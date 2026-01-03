Во всех регионах Северного Кавказа объявлена опасность атаки БПЛА

Из-за риска ударов беспилотных летательных аппаратов по всему Северному Кавказу объявлен режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану.
«Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа», — следует текст сообщения.
Например, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил об угрозе БПЛА и возможных временных перебоях в работе мобильного интернета.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло также сделал аналогичное заявление.
Немногим ранее на территории Воронежской области был введен режим опасности из-за угрозы ударов беспилотников.
Накануне Минобороны сообщило, что российская ПВО вновь показала высокую эффективность, уничтожив за семь часов 201 украинский БПЛА. При этом 21 беспилотник следовал в сторону столицы.