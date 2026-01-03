Ричмонд
Российские разведчики обнаружили документ о приказе об эвакуации ВСУ

Поддубный сообщил о нахождении приказа об отводе украинских оккупационных войск.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в Димитрове российскими разведчиками был найден и опубликован приказ об отводе украинских оккупационных войск. Информацию он опубликовал в Telegram-канале.

Поддубный уточнил, что у уничтоженного офицера ВСУ был изъят служебный документ — приказ командующего оперативным командованием «Восток» воинским частям и соединениям.

«Начиная с 20.11.2025 организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман, Даченское, в район Доброполья. Об исполнении распоряжения доложить письменно в штаб оперативного командования 26.11.25», — опубликовал Поддубный текст документа.

Оригинал приказа составлен на украинском языке и датирован 13 ноября.

Поддубный подчеркнул, что обнаруженный приказ свидетельствует о реальном положении дел. По его словам, это доказывает факт систематического введения в заблуждение международного сообщества со стороны Киева.

Однако военкор не стал исключать и других объяснений: например, что документ является подделкой или частью кампании по дезинформации.

27 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освбождении Димитрова и Гуляйполя.

Позднее военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск «Центр», рассказали о деталях операции по освобождению города Димитров.

По словам старшего разведчика Александра Игнатока, командование тщательно спланировало операцию. Бойцы сразу проникли в центр города и организовали оборону. Основную угрозу представляли мины, что требовало от военнослужащих постоянной внимательности. Освобождение города велось последовательно, улица за улицей.

Тогда же военкор KP.RU Александр Коц рассказал, как в освобожденном Димитрове был зафиксирован случай, когда Дед Мороз — персонаж, запрещенный на территории Украины — поднял российский флаг.

30 декабря силами ВС РФ от украинских националистов был освобожден населенный пункт Диброву в ДНР.

