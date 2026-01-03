Бойцы группировки «Восток» за сутки уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ

«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, Humvee и “Козак”, 2 буксируемые гаубицы М198, 11 автомобилей, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.
По его словам, группировка войск «Восток» продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. «Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Воздвиженка, Петровка, Староукраинское, Братское и Терноватое», — добавил Миськов.