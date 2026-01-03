Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы группировки «Восток» за сутки уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили восемь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, Humvee и “Козак”, 2 буксируемые гаубицы М198, 11 автомобилей, 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.

По его словам, группировка войск «Восток» продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. «Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Воздвиженка, Петровка, Староукраинское, Братское и Терноватое», — добавил Миськов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше