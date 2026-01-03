«Луганскэнерго»: ВСУ с мая почти 200 раз атаковали объекты энергетики в ЛНР

ЛУГАНСК, 3 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины с мая 2025 года не менее 179 раз наносили удары по объектам энергетики в муниципалитетах Луганской Народной Республики, повредив более 350 элементов оборудования и линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили ТАСС в компании «Луганскэнерго».