«Луганскэнерго»: ВСУ с мая почти 200 раз атаковали объекты энергетики в ЛНР

«Объекты энергетики подвергаются атакам ВСУ с 2014 года. С 1 мая 2025 года совершено более 179 атак ВСУ на энергообъекты филиала. С 1 мая повреждено свыше 350 единиц оборудования и линий элементов ЛЭП», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном директором «Луганскэнерго» Борисом Рыжиловым.
В компании уточнили, что больше всего объектов энергетики повреждено в Лисичанском, Рубежанском, Сватовском, Кировском и Первомайском муниципальных округах. При этом энергетики восстановили все объекты, «где возможно относительно безопасное выполнение работ».
«Общая сумма [ущерба] будет определена после завершения боевых действий и оценки степени повреждения электроустановок красной зоны», — сообщили в «Луганскэнерго».