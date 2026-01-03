Ричмонд
«Луганскэнерго»: ВСУ с мая почти 200 раз атаковали объекты энергетики в ЛНР

ЛУГАНСК, 3 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины с мая 2025 года не менее 179 раз наносили удары по объектам энергетики в муниципалитетах Луганской Народной Республики, повредив более 350 элементов оборудования и линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили ТАСС в компании «Луганскэнерго».

Источник: Reuters

«Объекты энергетики подвергаются атакам ВСУ с 2014 года. С 1 мая 2025 года совершено более 179 атак ВСУ на энергообъекты филиала. С 1 мая повреждено свыше 350 единиц оборудования и линий элементов ЛЭП», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном директором «Луганскэнерго» Борисом Рыжиловым.

В компании уточнили, что больше всего объектов энергетики повреждено в Лисичанском, Рубежанском, Сватовском, Кировском и Первомайском муниципальных округах. При этом энергетики восстановили все объекты, «где возможно относительно безопасное выполнение работ».

«Общая сумма [ущерба] будет определена после завершения боевых действий и оценки степени повреждения электроустановок красной зоны», — сообщили в «Луганскэнерго».