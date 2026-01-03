ТАСС: ВСУ перебросили к Сумам укомплектованные на 40% подразделения

«Смирившись с утратой Гуляйполя, командование ВСУ перебросило из Запорожской области в Сумскую подразделения 106-й отдельной бригады теробороны для укрепления обороны. Укомплектованность переброшенных частей 106-й бригады составляет не более 40% из-за высоких потерь, понесенных в боях за Гуляйполе», — сказал собеседник агентства.