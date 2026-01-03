Силам ПВО в Ростовской области удалось отразить атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, воздушные цели были уничтожены над территорией четырёх районов.
ВСУ пытались ударить по Сальскому, Миллеровскому, Чертковскому и Кашарскому районам. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
При этом падение обломков одного из дронов привело к повреждениям на земле. В слободе Семено-Камышенская Чертковского района в нескольких частных домах выбило стёкла, также была повреждена электропроводка на одной из опор. Специалисты оперативно устранили неисправность, и электроснабжение было восстановлено в короткие сроки.
Губернатор отметил, что информация о возможных последствиях инцидента продолжает уточняться.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.