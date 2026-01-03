Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 3 января перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Согласно сводке военного ведомства, воздушные цели были нейтрализованы над территориями нескольких субъектов страны, а также над морской акваторией. Наибольшее количество дронов — 12 единиц — сбито над Республикой Крым.
Ещё шесть беспилотников уничтожены при попытке пролёта над Краснодарским краем. По два аппарата перехватили над Ростовской областью и один — над Республикой Адыгея. Еще один БПЛА был сбит расчётами ПВО над акваторией Азовского моря.
Накануне стало известно, что войска российской армии за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной промышленности и энергетического комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ).