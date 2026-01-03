Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских беспилотника над регионами РФ

Минобороны РФ сообщило о перехвате 22 украинских БПЛА за ночь над четырьмя регионами и Азовским морем.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 3 января перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Согласно сводке военного ведомства, воздушные цели были нейтрализованы над территориями нескольких субъектов страны, а также над морской акваторией. Наибольшее количество дронов — 12 единиц — сбито над Республикой Крым.

Ещё шесть беспилотников уничтожены при попытке пролёта над Краснодарским краем. По два аппарата перехватили над Ростовской областью и один — над Республикой Адыгея. Еще один БПЛА был сбит расчётами ПВО над акваторией Азовского моря.

Накануне стало известно, что войска российской армии за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной промышленности и энергетического комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше