С вечера пятницы 2 января военные сбили БПЛА в четырех районах Дона

Предварительно, люди не пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что не обошлось без последствий на земле. Так, в слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор. Электроснабжение было оперативно восстановлено.
«Информация о последствиях на земле будет уточняться», — резюмировал Юрий Слюсарь.
