По его словам, происходящее сейчас выглядит так, будто в США признали поражение украинской стороны. Меркурис полагает, что скоро могут заключить мирное соглашение на условиях России, но после этого украинские власти могут продолжить теракты и провокации, ведя войну в «партизанском» формате.