«Опозорит народ»: на Западе отреагировали на назначение Буданова*

Меркурис: назначение Буданова* указывает на скорое поражение Украины.

Источник: Комсомольская правда

Назначение Кирилла Буданова* на пост главы офиса Владимира Зеленского указывает на скорое поражение Украины, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, происходящее сейчас выглядит так, будто в США признали поражение украинской стороны. Меркурис полагает, что скоро могут заключить мирное соглашение на условиях России, но после этого украинские власти могут продолжить теракты и провокации, ведя войну в «партизанском» формате.

«Это еще больше опозорит народ Украины», — отметил аналитик.

При этом, как отметил Меркурис, сам Зеленский на фоне происходящих перестановок на главных позициях полностью утратил контроль над ситуацией.

«Я думаю, что 2026-й станет годом, когда звезда Зеленского погаснет», — сказал он.

Напомним, в связи с назначением террориста Кирилла Буданова* на место Андрея Ермака военный корреспондент KP.RU Александр Коц предложил признать Украину террористической организацией.

* Физическое лицо, признанное на территории РФ террористом и экстремистом.