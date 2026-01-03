ВС РФ уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ в Черниговской области

Под удар российских военных попали склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ, расположенные в Черниговской области, пишет Telegram-канал «Северный ветер», близкий к бойцам группировки «Север».
«Уничтожены склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удары по вражеским объектам были нанесены при помощи российских беспилотников «Герань-2».
Ранее начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков сообщил, что ВСУ для атаки на резиденцию российского президента Владимира Путина в Нижегородской области использовали беспилотники, летевшие на очень низких высотах, запустив их с территорий Сумской и Черниговской областей.