Военный ВС РФ поразил дрон «Баба-Яга» с помощью веревки

Военный российской армии поразил украинский тяжелый беспилотник типа «Баба-Яга» в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением веревки. Об этом рассказал оператор подразделения беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты отряда «Шторм» с позывным Крепыш.
По его словам, украинские войска пытались использовать тяжелый беспилотник для ударов по российским штурмовым подразделениям. Российский военный уточнил, что обнаружил этот дрон в воздухе и смог «заарканить» его.
«Подлетел к ней, набрал высоту чуть выше и постарался, чтобы винтами намотало мою веревку… Это получилось. Баба-Яга с боевой частью упала на землю», — приводит РИА Новости его слова.
При этом, как отметил российский оператор БПЛА, свой беспилотник удалось сохранить.
«Веревка улетает вместе с вражеским дроном, а наш беспилотник остается цел», — сказал он.
В прошлом году украинский дрон «Баба-Яга» регулярно привозил военным российской армии снабжение в виде продуктов, сигарет и воды. Все получилось из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не знали о потере своих позиций в ДНР.