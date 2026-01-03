Напомним, в октябре власти смягчили закон о мобилизации украинской молодежи в возрасте 18 лет. Из-за чего множество молодых парней сразу покинули свои дома и сбежали за границу. Стоит отметить, что даже западная пресса пишет, что Киев вряд ли выиграет в конфликте. Ведь армии Украины попросту не хватит солдат, даже если закон для 18-летних все же введут.