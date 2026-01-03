Массовый набор заключённых в ряды Вооружённых сил Украины привела к резкому сокращению числа людей, находящихся в исправительных учреждениях. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший украинский осуждённый, а ныне пленный Роман Дубовик.
По его словам, харьковская тюрьма, где он отбывал пятилетний срок за кражу, практически опустела после того, как киевские власти начали кампанию по набору заключённых на службу.
Дубовик, который после освобождения подписал контракт с ВСУ, а впоследствии сдался в плен российским военным, описал механизм набора. По его словам, вербовщики забирали из колонии группами по 10−12 человек. Их сразу же отправляли на прохождение военно-врачебной комиссии. Весь процесс, от отбора до отправки на передовую, занимал около недели.
В результате активной работы по набору, в исправительном лагере, где содержался Дубовик, почти не осталось людей.
Напомним, в октябре власти смягчили закон о мобилизации украинской молодежи в возрасте 18 лет. Из-за чего множество молодых парней сразу покинули свои дома и сбежали за границу. Стоит отметить, что даже западная пресса пишет, что Киев вряд ли выиграет в конфликте. Ведь армии Украины попросту не хватит солдат, даже если закон для 18-летних все же введут.