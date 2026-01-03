Семь украинских БПЛА сбили над Кубанью и Азовским морем

Ночью 3 января силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку над южными регионами России. По данным Министерства обороны Российской Федерации, в течение ночи было перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
Над Краснодарским краем системами ПВО были нейтрализованы шесть вражеских дронов. Ещё один беспилотник ликвидирован в воздушном пространстве над акваторией Азовского моря. Таким образом, общее количество целей, уничтоженных в небе над Кубанью и прилегающей морской зоной, достигло семи.
Помимо этого, воздушные цели были уничтожены над территорией других субъектов. Двенадцать БПЛА сбиты в небе над Крымским полуостровом, два — над Ростовской областью и один над Республикой Адыгея. Сигнал о «беспилотной опасности» для жителей Краснодарского края был впервые объявлен вечером 2 января в 19:11 через систему оповещения РСЧС.
Режим повышенной готовности сохранялся на протяжении всей ночи. Отмена экстренного сигнала и информация об окончании угрозы поступила населению утром 3 января в 5:47. Воздушная ситуация в регионе нормализована.