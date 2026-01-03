Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь украинских БПЛА сбили над Кубанью и Азовским морем

Минобороны сообщило об уничтожении дронов.

Ночью 3 января силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку над южными регионами России. По данным Министерства обороны Российской Федерации, в течение ночи было перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Над Краснодарским краем системами ПВО были нейтрализованы шесть вражеских дронов. Ещё один беспилотник ликвидирован в воздушном пространстве над акваторией Азовского моря. Таким образом, общее количество целей, уничтоженных в небе над Кубанью и прилегающей морской зоной, достигло семи.

Помимо этого, воздушные цели были уничтожены над территорией других субъектов. Двенадцать БПЛА сбиты в небе над Крымским полуостровом, два — над Ростовской областью и один над Республикой Адыгея. Сигнал о «беспилотной опасности» для жителей Краснодарского края был впервые объявлен вечером 2 января в 19:11 через систему оповещения РСЧС.

Режим повышенной готовности сохранялся на протяжении всей ночи. Отмена экстренного сигнала и информация об окончании угрозы поступила населению утром 3 января в 5:47. Воздушная ситуация в регионе нормализована.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше