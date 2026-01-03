Средства ПВО РФ сбили 124 беспилотника самолетного типа ВСУ за сутки

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107 003 беспилотных летательных аппарата, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 871 танк и другие боевые бронированные машины, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 360 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 714 единиц специальной военной автомобильной техники.