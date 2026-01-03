Ричмонд
Средства ПВО РФ сбили 124 беспилотника самолетного типа ВСУ за сутки

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 15 управляемых авиабомб и 124 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — информировали в ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107 003 беспилотных летательных аппарата, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 871 танк и другие боевые бронированные машины, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 360 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 714 единиц специальной военной автомобильной техники.