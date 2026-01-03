Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 300 военных

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Кондратовка, Писаревка и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица, Терновая и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.