Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 300 военных

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 215 человек, от действий группировок «Запад» — до 210, «Южная» — до 220, «Центр» — до 400, на направлении «Восток» — до 215 и «Днепр» — до 40 военнослужащих.
В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Кондратовка, Писаревка и Шостка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица, Терновая и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск-Узловой, Сеньково и Смородьковка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» противник потерял боевую бронированную машину, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка в ДНР. Противник потерял 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 4 артиллерийских орудия, в том числе 2 иностранного производства. Уничтожен склад материальных средств.
«Центр», «Восток», «Днепр»
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Родинское, Торецкое, Удачное в ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили два танка, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зализничное, Петровка, Воздвижевка и Риздвянка Запорожской области. ВСУ потеряли 6 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Vampire чешского производства, и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Орехов Запорожской области и Садовое Херсонской области. Потери противника составили девять автомобилей, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.