ВС России нанесли поражение украинским объектам ВПК

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса, сообщило в субботу Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, радиолокационной станции противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», — говорится в сообщении ведомства.